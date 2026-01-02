Onikişubat Belediyesi’nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı bölgelerinde çay ve simit ikramlarında bulunarak vatandaşlarla dayanışma örneği sergiliyor. Ekipler, özellikle soğuk havalarda, vatandaşların sıcak bir şeyler içip bir nebze olsun ısınmalarını sağlıyor. Bugün, Önsen TOKİ Konutları'nda gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara ekmek ve simit dağıtımı yapıldı. Gönülleri ısıtan bu etkinlik, komşuluk ilişkilerini güçlendirirken, bir arada olmanın verdiği huzuru da artırıyor.

BAŞKAN HANİFİ TOPTAŞ: "ONİKİŞUBAT'TA KİMSE YALNIZ DEĞİL"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Bu kış soğukları, bizleri birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Dayanışma içinde, el birliğiyle her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Onikişubat'ta kimse yalnız değil, hep birlikte daha güçlüyüz," diyerek ilçede birliğin önemine vurgu yaptı. Başkan Toptaş, ayrıca belediyenin sosyal yardımlarını artırarak, her ihtiyaç sahibinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

ONİKİŞUBAT'TA DAYANIŞMA DEVAM EDİYOR

Onikişubat Belediyesi, sosyal yardımlar konusunda her zaman vatandaşlarının yanında yer alırken, bu tür etkinliklerle de mahalle sakinlerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutuyor. Bugün yapılan ekmek ve simit dağıtımı, ilçede vatandaşlar arasında güçlü bir bağ oluşturuyor. Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde, Onikişubat ilçesi hem gönülleri ısıtıyor hem de dayanışma örnekleri sergileyerek, sosyal yardımlarla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Onikişubat Belediyesi, her türlü zorlukta vatandaşlarını yalnız bırakmayarak, “Onikişubat’ta kimse yalnız değil” mesajını güçlü bir şekilde veriyor.