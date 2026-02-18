Onikişubat Belediyesi, Hanifi Toptaş öncülüğünde sporu yalnızca bir rekabet alanı olarak değil; gençleri hayata hazırlayan, karakter inşa eden ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir değer olarak görmeye devam ediyor.

Bu anlayış doğrultusunda hayata geçirilen Amatör Spor Kulüpleri Destek Programı, ilçede faaliyet gösteren amatör kulüpler için adeta can suyu oldu.

Gençlerin sporla iç içe büyümesi, kulüplerin daha güçlü altyapılara kavuşması ve sporun her branşta yaygınlaşması hedefiyle yürütülen program kapsamında, Onikişubat Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine toplam 2 milyon 750 bin TL’lik nakdi destek sağlandı. Futboldan salon sporlarına, bireysel branşlardan engelli sporlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan destek programı, spor camiasında memnuniyetle karşılandı.

Amatör Spor Kulüpleri Destek Programı’na; Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kahramanmaraş Şube Başkanı Ekrem Karaoğlan ile birlikte Onikişubat Belediye Başkan Yardımcıları Alper Erşahan, Ramazan Kibar ve Cuma Tekinşen’in yanı sıra kulüp temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi.

“Sahada öğrendiklerimiz, hayata taşıdık”

Programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, spora ve amatör kulüplere verdikleri önemin yalnızca kurumsal bir tercih değil, aynı zamanda kişisel bir hayat tecrübesinin sonucu olduğunu vurguladı. Başkan Toptaş’ın samimi ve duygu yüklü konuşması, salonda bulunan sporcular ve kulüp temsilcileri tarafından uzun süre alkışlandı.

Başkan Toptaş, konuşmasına çocukluk yıllarına uzanan bir hatırlatmayla başladı. Başkan Toptaş, “Bugün sizlere hitap ederken, bir belediye başkanı olmanın ötesinde, bir zamanlar mahalle aralarında top koşturmuş, formanın ağırlığını omzunda hissetmiş, kazanmanın sevincini de kaybetmenin hüznünü de yaşamış biri olarak konuşuyorum. Çocukluğumuzda attığımız her pas, girdiğimiz her mücadele; bize sadece oyunu değil, hayatı öğretti. Disiplini, paylaşmayı, sabretmeyi, düştüğümüzde yeniden ayağa kalkmayı sahada öğrendik. Amatör spor, benim için sadece bir anı değil; karakterin, duruşun ve ahlakın yoğrulduğu bir mekteptir. Dolayısıyla sizlere her desteğin ne anlama geldiğini; sahada ter dökmüş biri olarak çok iyi biliyorum. Çünkü o günlerde bir çift kramponun, bir forma setinin, bir hocanın omza koyduğu elin ne kadar kıymetli olduğunu bizzat yaşadım” dedi.

“Amatör kulüpler, bu şehrin geleceğidir”

Amatör spor kulüplerine bakış açılarının salt mali bir perspektiften ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Toptaş, sağlanan desteğin kapsamını şu sözlerle anlattı:

“İşte bu yüzden amatör spor kulüplerimizi bir bütçe kalemi olarak değil; bu şehrin geleceğini emanet edeceğimiz gençliğin yuvası olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Onikişubat Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimize toplam 2 milyon 750 bin TL’lik nakdi destek sağlıyoruz.”

Destekten faydalanacak kulüp ve branşlara da değinen Başkan Toptaş, “Bu destekten; 30 futbol takımımızın yanı sıra voleybol, hentbol, golbol, güreş, yüzme, atlı binicilik ve çim hokeyi branşlarında faaliyet gösteren 24 farklı takımımız faydalanacak. Bu tablo bize şunu açıkça gösteriyor: Onikişubat’ta spor tek bir branşa sıkışmış değil, her alana yayılmış durumda” ifadelerini kullandı.

“Spora ayrılan her kuruş, güçlü toplum demektir”

Belediyecilik anlayışlarının temelinde insan ve gençlik olduğunu ifade eden Başkan Toptaş, spor yatırımlarının toplumsal etkisine vurgu yaptı:

“Bizim belediyecilik anlayışımız; sadece yol yapmak, bina dikmek değildir. Bizim anlayışımız; insanı merkeze alan, özellikle de gençliği önceleyen bir anlayıştır. Desteklenen her kulüp, sahip çıkılan bir gençtir.”

Toptaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün spora ayırdığımız her kuruş, yarın bağımlılıktan kurtulmuş bir gençtir, suça bulaşmamış bir evlattır, ay yıldızlı bayrağı gururla temsil edecek bir sporcudur. Sahada ter döken her sporcumuz bilsin ki; Onikişubat Belediyesi daima yanındadır.”

Tesisleşme ve altyapı desteği devam edecek

Spor yatırımlarının artarak süreceğini belirten Başkan Toptaş, konuşmasını teşekkür ve temenniyle tamamladı:

“Kulüplerimizin imkânlarını artırmak, tesisleşmeyi güçlendirmek, gençlerimizin daha sağlıklı şartlarda spor yapmasını sağlamak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymaya devam edeceğiz.”

Program, toplu fotoğraf çekimi ve kulüp temsilcilerinin teşekkürleriyle sona erdi.