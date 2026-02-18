KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir merkezinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar öncesi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tüm birimleri ile sahada yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, ana arterlerde ve yerleşim yerlerinde meydana gelebilecek su taşkınlarını önlemek amacıyla mazgal temizliğini aralıksız sürdürüyor. Özellikle yağmur suyu hatlarının tıkanmasını engellemek için çamur, yaprak ve katı atıkların temizlenmesine öncelik veriliyor.

Ekipler Teyakkuzda

Özellikle ana arterler, kavşak noktaları, alt geçitler ve eğimi düşük mahallelerde mazgal ve yağmur suyu hatlarının temizliği titizlikle sürdürülüyor. Kombine kanal açma araçları ve vidanjörler, tıkanma ihtimaline karşı hazır bekletiliyor. KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası aksamalara mahal vermemek adına çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.