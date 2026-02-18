Aynı program kapsamında, yerinde dönüşüm projeleriyle tamamlanan konut ve iş yerlerinin anahtarları da hak sahiplerine teslim edildi.

Açılış töreni, iş ve siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlik, kentteki dayanışma ve birlik mesajlarının ön plana çıktığı bir atmosferde gerçekleşti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan program, kurdele kesimiyle devam etti. Konuşmasında Kahramanmaraş’a yatırım yapmayı sürdüreceklerini belirten Müteahhit İmdat Tufan, deprem sonrası süreçte iş dünyasına önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı. Yeni ofisle birlikte hizmet kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Tufan, daha önce farklı bölgelerde tamamlanan 9 projedeki konutların da sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı.

Başkan Fırat Görgel ise konuşmasında, özel sektör yatırımlarının şehir ekonomisinin canlanmasında kritik rol oynadığını belirterek, gerçekleştirilen projelerin Kahramanmaraş’ın yeniden yapılanma sürecine katkı sunduğunu dile getirdi. Yerinde dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çeken Görgel, evlerine kavuşan vatandaşlara huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu.

Programın devamında düzenlenen anahtar teslim töreninde tamamlanan konut ve iş yerlerinin anahtarları sahiplerine verildi. Duygusal anların yaşandığı törende vatandaşlar, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve davetlilere sunulan öğle yemeği ikramının ardından tören sona erdi. Yeni ofis açılışı ve teslim edilen projelerin, Kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlaması bekleniyor.