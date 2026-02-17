Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini şehir genelinde hep birlikte yaşamak amacıyla hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yanına özel olarak kurulan Ramazan Sokağı, vatandaşların Ramazan boyunca bir araya geleceği sıcak ve samimi bir yaşam alanı olacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alanda hummalı bir çalışma yürütülürken; süslemeler, stant kurulumları ve etkinlik alanları büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldi. Ramazan’a sayılı günler kala yapılan son düzenlemelerle birlikte sokak hem görsel zenginliği hem de sosyal içeriğiyle dikkat çekiyor.

İftar Sofraları, Etkinlikler ve Yöresel Lezzetler Bir Arada

Ramazan Sokağı’nda her akşam kurulacak iftar sofralarıyla binlerce vatandaş aynı sofrada oruç açmanın manevi huzurunu paylaşacak. Bunun yanı sıra alanda oluşturulan stantlarda Kahramanmaraş’a özgü lezzetler ve el emeği ürünler ziyaretçilerle buluşacak. Çocuklar için oyun alanları, geleneksel gösteriler ve eğitici aktiviteler hazırlanırken; yetişkinlere yönelik söyleşiler, dinletiler ve kültürel programlar da Ramazan gecelerine ayrı bir renk katacak. Böylece Ramazan Sokağı, her yaştan vatandaş için dolu dolu bir sosyal yaşam alanı sunacak.