Gençlerin özgüven kazanmasına ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etmelerine imkân tanıyan program, izleyenlerden tam not aldı.

Final programına Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, Akkent Genel Müdürü Ali Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erdoğan Eryılmaz ile çok sayıda eğitimci, öğrenci ve davetli katıldı.

İLÇE BİRİNCİSİ MARİA İSMAİL OLDU

Yarışmada jüri değerlendirmesi sonucunda, Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Maria İsmail, etkileyici sunumu ve güçlü hitabetiyle ilçe birincisi olmaya hak kazandı. Başarılı öğrenci, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edilirken, gençlerin ortaya koyduğu performansın geleceğe dair umut verdiği vurgulandı.

Yetkililer, gençlerin düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini belirterek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

Gençlerin kürsüdeki cesareti ve hitabet gücü, Dulkadiroğlu’nda eğitime ve gençliğe verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Öte yandan, Dulkadiroğlu Belediyesi, bilgi yarışmalarıyla da kültürel etkinliklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Necip Fazıl Kısakürek’in Çöle İnen Nur kitabı bilgi yarışması düzenlenmişti, bu yıl da Eşik sloganı ile Necip Fazıl Kısakürek’in İman ve Aksiyon Kitabı konulu bilgi yarışması düzenlenecek. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda protokol imza töreni gerçekleştirilen yarışmanın kısa süre sonra başlayacağı bildirildi.