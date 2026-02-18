Ekipler, altyapı çalışmalarının tamamlandığı arterlerde güvenli ulaşımı sağlamak adına sıcak asfalt serimini sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım ağını modernize etmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve hızlı seyahat imkânı sunmak amacıyla yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu’nda hayata geçirilen yol projeleriyle bölge trafiği daha sağlıklı bir yapıya kavuşuyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Ali Ulvi Yetişen Bulvarı’nda altyapı imalatlarının ardından sıcak asfalt serimine geçildi.

Caddeye uygulanan sıcak asfalt sayesinde hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ulaşım ortamı sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şehir genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde sokak sokak, cadde cadde yol iyileştirme uygulamalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.