Kahramanmaraş’ın İstanbul’da faaliyet gösteren etkin dernekleri başında gelen Kurban Kesim Organizasyonu, Öğrenci Bursları ve Yöresel Türkoğlu Etli Tava ile Sıla Buluşmalarına ev sahipliğiyle yapmakta. İstanbul Türkoğlu Derneği (TÜRKOĞLUDER) yönetim kurulu üyeleri dernek başkanı İrfan Yavşan başkanlığında şehrin dört bir yanında Türkoğlulu esnaf, iş insanları ve bürokratları işyerlerinde topluca ziyaret etmekte. Önceki gün Türkoğluder Genel Sekreteri ve Parlaklar Madeni Sanayi (OİLMARKT.COM) yönetim Kurulu başkanı Hanifi Parlak’ın Esenyurt Fatih Oto Sanayi Sitesinde (Parlaklar Madeni Yağ Sanayi Yan Dükkan ) açmış olduğu GURME CİĞER ziyaret edildi. Hayırlı olsun duası yapıldı.



"Girişimcilik Ruhunu Destekliyoruz"



TÜRKOĞLUDER Başkanı İrfan Yavşan ve Yönetim Kurulu üyeleri Birlik ve Beraberlik Tablosuyla yalnız değiliz birlikte daha güçlüyüz, hemşerimiz ve yol arkadaşımız Hanifi Parlak’ı tebrik ediyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizin ticari hayattaki başarıları bizleri gururlandırıyor. Parlaklar Ailesi'nin bu yeni girişiminin bereketli olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. Misafirperverliklerinden dolayı Hanifi Parlak'a teşekkür ederken, GURME CİĞER işletmesine bol ve bereketli kazançlar dileriz. Rabbim utandırmasın, dedi.



İstanbul Türkoğlu Derneği esnafları ziyaret programında dernek başkanı İrfan Yavşan yönetim kurulundan Fatih Karsu, Ali Kalli, Ahmet Pakdil, Mehmet Yaşar, Mahmut Akkurt ve Ramazan Gök hazır bulundu. Başkan İrfan Yavşan Gurme Ciğer kurucusu Hanifi Parlak’a Kahramanmaraş Madalya Beratı Tablosu Hediye etti.