Program kapsamında sektör temsilcileri ve uzman konuşmacılar, sürdürülebilirlik ekseninde güncel gelişmeleri değerlendirdi. Etkinlikte Avrupa Birliği'nin güncellenen mevzuatlarından sürdürülebilir üretim modellerine, döngüsel ekonomi uygulamalarından dijital takip sistemlerine kadar geniş bir yelpazede başlıklar ele alındı.

Katılımcılar, uluslararası geçerliliğe sahip Materials Matter Standard, Better Cotton ve GOTS gibi sertifikasyon programlarının sektöre etkilerini mercek altına aldı. Tekstil atıklarının yeniden üretime kazandırılması, veri yönetimi ve izlenebilirliğin sahaya yansımaları, mevzuata uyum süreçlerinin rekabet avantajı sağlamadaki rolü ve bölgesel kapasite artırma çalışmaları detaylı şekilde tartışıldı.

Düzenlenen panel oturumları, uzman sunumları ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği networking bölümleriyle zenginleşen buluşma, sektör profesyonellerine yol haritası çizecek pratik çözüm önerileri sundu. Özellikle tekstil sektörünün yeşil dönüşüm sürecinde atılması gereken stratejik adımlar, örnek uygulamalar eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı.

Yetkililer, Kahramanmaraş'ın üretim kapasitesini sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümle harmanlayarak daha güçlü bir gelecek inşa etme hedefi doğrultusunda, iş birliklerini ve bilgi paylaşımını artırarak sürdüreceklerini belirtti.