Başkan Akpınar mesajında, Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu belirterek, bu mübarek zaman diliminin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını daha da pekiştirdiğini ifade etti.

Akpınar mesajında şu ifadelere yer verdi: “On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı; gönüllerimizi arındıran, sofralarımızı bereketlendiren, ihtiyaç sahiplerini hatırlatan ve bizleri aynı dua etrafında buluşturan müstesna bir zaman dilimidir.

Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin zirveye ulaştığı bu mübarek ayda; kırgınlıkları geride bırakmalı, gönül kapılarımızı sonuna kadar açmalı ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmalıyız. Dulkadiroğlu’muzda her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyor; bu mübarek ayın ilçemize, şehrimize ve ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”