Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı gece gündüz sahada görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti. Başkan Akpınar, özveriyle çalışan tüm personele tatlı ikramında bulunarak, çalışmalarını takdir etti ve yerinde takip ettiği hizmetlerle ilgili bilgiler aldı.

Başkan Akpınar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İlçemiz genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sahada büyük bir özveriyle görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledik. Zorlu hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden görev yapan ekiplerimize tatlı ikramında bulunarak emekleri için teşekkür ettik. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak adına karla mücadele ve tuzlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

"105 mahallemizin tamamında ekiplerimiz sahada yollarımızın açık tutulması ve günlük hayatın aksamaması için büyük bir gayretle çalışıyor. Bu fedakâr çalışmalarıyla ilçemize hizmet eden tüm personelimize yürekten teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

