Başkan Gül, AK Parti iktidarının güçlü iradesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Kahramanmaraş’ta yürütülen yatırımlar sayesinde şehrin yaralarının büyük ölçüde sarıldığını vurguladı.

Mesajında, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Başkan Gül, 2025 yılının Kahramanmaraş açısından yeniden yapılanma, toparlanma ve geleceği inşa etme yılı olduğunu dile getirdi.

Başkan Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir yılı daha geride bırakırken, büyük bir dayanışma ve azimle 2026 yılına giriyoruz. Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ımızda, Devletimizin tüm imkânları seferber edilmiş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kaldırılmıştır. 2025 yılı boyunca konuttan altyapıya, ulaşımdan sağlığa, eğitimden sanayiye kadar birçok alanda hayata geçirilen yatırımlarla deprem yaralarının büyük ölçüde silindiği bir dönemi geride bıraktık.

AK Parti olarak bizler, sadece fiziki yapıları değil, gönülleri de onarmayı esas alan bir anlayışla hareket ettik. Vatandaşlarımızın güvenli yuvalarına kavuşması, esnafımızın yeniden işinin başına dönmesi ve sosyal hayatın canlanması için gece gündüz demeden çalıştık.”

“2026, hedeflerin büyüdüğü bir yıl olacak.”

“2026 yılına girerken Kahramanmaraş için çok daha büyük hedefler ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde, kalıcı konutların tamamlanmasıyla birlikte şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını güçlendirecek yeni yatırımları hayata geçireceğiz. Sanayiden tarıma, ulaşımdan turizme kadar her alanda Kahramanmaraş’ı bölgesinin güçlü merkezlerinden biri hâline getirecek projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz.

AK Parti kadroları olarak; milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde çalışarak, Kahramanmaraş’ımızı sadece yeniden inşa etmekle kalmayacak; daha dirençli, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz.”

“Umudumuz da hedeflerimiz de büyük.”

“Yeni yılın; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirdiğimiz bir yıl olmasını diliyoruz. Milletimizin ferasetine, devletimizin kudretine ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin sabrına ve gayretine güveniyoruz.

2026 Yılının başta Kahramanmaraşlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimize sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyor, yeni yılın kahraman şehrimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”