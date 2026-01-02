Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarının şehir yaşamını etkilememesi adına sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarını eş zamanlı yürüten Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı neticesinde zarar gören ağaç dallarının oluşturabileceği risklere karşı da kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, ağaçlarda meydana gelen kırılma ve sarkmalara karşı hızlı bir şekilde harekete geçti. Karın ağırlığıyla kırılan ya da düşme riski taşıyan dallar, ekipler tarafından titizlikle toplanarak olası tehlikelerin önüne geçiliyor. Yapılan müdahalelerle hem yaya güvenliği hem de araç trafiği açısından risk oluşturan unsurlar ortadan kaldırılıyor.

Çalışmalar kapsamında parklar, bahçeler, refüjler, kaldırımlar ve ana arterler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara öncelik veriliyor. Ekipler, günlük yaşamın aksamaması ve olası kazaların yaşanmaması için şehir genelinde eş zamanlı olarak görev yapıyor. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kırılan dalların hızla kaldırılmasıyla güvenli bir çevre oluşturuluyor.