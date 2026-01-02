Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara neden olmaması için çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığınca şehir genelinde ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar ve sokaklarda buzlanmanın önüne geçmek için kar küreme ve solisyon uygulamaları gerçekleştiriyor.

Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ekipler sahada aktif şekilde görev yapıyor. Gece gündüz demeden yürütülen çalışmalarla mahalle araları, hastane güzergâhları, okul çevreleri ve yoğun kullanılan ana arterler öncelikli olarak ele alınıyor.