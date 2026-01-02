Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına ilişkin vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, özellikle gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında ciddi düşüş yaşanmasının beklendiği, kuvvetli rüzgârla birlikte buzlanma ve don olaylarının etkili olabileceği belirtildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği ifade edildi. Açıklamada, buzlanma riskine karşı zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi çağrısında bulunuldu.Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, tuzlama ve solüsyon uygulamalarının özellikle ana arterler, köprüler, üstgeçitler ve yokuşlu bölgelerde yoğunlaştırıldığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca vatandaşların bireysel önlemler almasının önemine dikkat çekilerek, su sayaçları ve açıkta bulunan tesisatların don riskine karşı korunması gerektiği vurgulandı. Tarımsal üretimle uğraşan çiftçilere de uyarıda bulunularak, don olaylarına karşı ürünlerin ve seraların gerekli tedbirlerle güvence altına alınması istendi.