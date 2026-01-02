Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor.

İnsan sağlığı ve şehir güvenliği için yoğun bir mücadele yürüten Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için de seferber oldu.Bu kapsamda Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif noktalarında, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara mama bırakılarak beslemeleri sağlanıyor.

Özellikle kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan can dostların yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla düzenli olarak yürütülen bu çalışmalar, şehrin farklı bölgelerinde titizlikle devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, belirlenen besleme noktalarına yeterli miktarda mama bırakırken, aynı zamanda sahadaki sokak hayvanlarının genel durumunu da kontrol ediyor. Yapılan çalışmalarla, olumsuz hava şartlarının sokak hayvanları üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.