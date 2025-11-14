Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde başlattığı park dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyor.

İlçenin dört bir yanında yaşam kalitesini yükselten bu hamle, eski ve işlevini yitirmiş parkları, modern, estetik ve güvenli sosyal alanlara dönüştürerek vatandaşların nefes alabileceği güçlü çekim merkezleri oluşturuyor.

Yenilenen Edik Parkı, artık yalnızca bir dinlenme alanı değil; gençlerin buluştuğu, ailelerin huzurla vakit geçirdiği, emeklilerin keyifle oturduğu ve herkesin kendine ait bir köşe bulabildiği güçlü bir sosyal yaşam noktası olarak hizmet veriyor.

Modern, huzurlu ve estetik bir yaşam adasına dönüştü

Bu kapsamda son olarak, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Edik Parkı tamamen yenilenerek adeta baştan inşa edildi.

Belediye ekiplerinin titiz çalışmasıyla park tamamen modern bir kimliğe kavuştu. Süs havuzu, ferah dinlenme alanları, modern oturma grupları ve peyzaj düzenlemeleriyle bütünleşen ağaçlar, bitkiler ve çiçekler, Edik Parkı’nı huzurlu bir yaşam adasına dönüştürdü.

Günün her saatinde güvenle vakit geçirilebilecek, estetik dokusuyla vatandaşları içine çeken bir sosyal alan ortaya çıktı.

Edik Parkı’na uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken KahveOn2’nin üçüncü şubesi açıldı

Yenilenen parkın en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise, Onikişubat Belediyesi’nin sosyal marka yatırımı olan KahveOn2’nin üçüncü şubesinin burada hizmete açılması oldu.

Uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli hizmet anlayışıyla kısa sürede geniş bir kitleye hitap eden KahveOn2, özellikle çevredeki yoğun öğrenci nüfusunun yeni buluşma adresi hâline geldi.

Parkı sıklıkla kullanan emekliler ile günlük yürüyüş için bölgeye gelen kadın ve erkek vatandaşlar da bu yeni mekân sayesinde hem sosyal hem ekonomik açıdan konforlu bir hizmete erişmiş oldu.

“Onikişubat’ın her noktasında değişim ve gelişim devam ediyor”

Edik Parkı’nın yeni yüzü, kısa sürede ilçe halkının ilgisini çekmeyi başardı. Modern tasarımı, yeşil dokusu, güvenli alanları ve KahveOn2’nin sıcak atmosferiyle bölge için tam anlamıyla bir çekim merkezi hâline gelen park, Onikişubat Belediyesi’nin şehir yaşamını güçlendirme hedefinin en güncel örneklerinden biri oldu.

Başkan Hanifi Toptaş, çalışmaların yalnızca bir yenileme projesi değil, aynı zamanda kente yeni sosyal yaşam alanları kazandırma vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı. İlçenin dört bir yanında sürdürdükleri park dönüşüm çalışmalarıyla hem gençlere hem ailelere hem de emeklilere nefes alacak yerler oluşturduklarını belirten Toptaş, “Onikişubat’ın her noktasında değişim ve gelişim devam ediyor” mesajını sık sık yineliyor.