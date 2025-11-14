Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak, ‘Engelsiz Bir Şehir, Engelsiz Bir Hayat’ vizyonuyla, her vatandaşımızın eşit bir yaşam sürdüğü şehir inşa etme gayreti içindeyiz. Bizim vizyonumuz; Kahramanmaraş’ı, engelsiz yaşam anlayışıyla tüm Türkiye’ye örnek olacak bir şehir haline getirmektir” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirilen “Engelsiz Kahramanmaraş” vizyonu doğrultusunda önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu’nun Deprem Bölgesi İstişare Toplantısı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor. Toplantıya; TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve komisyon üyesi milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Yardımcısı Oray Güven, şehir protokolü ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’dan gelen vali yardımcıları, kurum temsilcileri ve engelsiz sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda, deprem bölgesinde yaşayan engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik ihtiyaçlar, erişilebilirlik çalışmaları ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alınıyor.

“Engelli Vatandaşlarımızın Sorunlarına Çözüm Üretmek İçin Buradayız”

Programın açılışında konuşan Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremin ardından engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları tespit etmek ve çözüm üretmek için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Kasapoğlu, “Deprem büyük bir felaketti ve bu süreçte engelli vatandaşlarımızın yükü iki kat arttı. Bugün burada, yaşanan sorunları tüm yönleriyle tespit etmek, sahadaki gerçek ihtiyaçları belirlemek için bulunuyoruz. Yerel yönetimlerin tespitleri ve çalışmaları bizim için çok değerli. Deprem bölgesinde yapılan yeni konutların ve sosyal tesislerin erişilebilirliğini en üst düzeyde planlamalıyız. Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal desteğe kadar her başlığı bütüncül bir çerçevede ele alıyoruz. Burada dile getirilecek her görüş, sorumluluğumuzun bir parçası olacak” cümlelerini kaydetti. Kasapoğlu ayrıca, komisyonun çalışmalarında parti üstü bir yaklaşım benimsediklerinin altını çizerek, “Engelli vatandaşlarımızın sesi bizim için çok kıymetli. Bu sesi duymak ve duyurmak için buradayız” dedi.

“Engelsiz Bir Şehir, Engelsiz Bir Hayat”

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin engelli bireyler için erişilebilir ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması adına atılan adımları paylaştı. Engelsiz bir şehir inşa etme kararlılığını vurgulayan Görgel, “Bugün burada engelleri aşmanın, insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışının nasıl hayat bulduğunu sunmak ve istişarelerimizi gerçekleştirmek için bir aradayız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, ‘Engelsiz Bir Şehir, Engelsiz Bir Hayat’ vizyonuyla, her vatandaşımızın eşit bir yaşam sürdüğü şehir inşa etme gayreti içindeyiz. Bizim için engellilik, bir eksiklik değil; toplumun tüm renkleriyle daha güçlü bir bütün haline gelmesinin vesilesidir. Bu anlayışla, şehrimizde özel gereksinimli bireylerin, yaşlılarımızın ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeye odaklandık. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezimizde özel gereksinimli vatandaşlarımızın üretim, sanat ve paylaşım imkânı bulduğu atölyeler kurduk. Her biri kendi potansiyelini keşfetsin, hayatın içinde yer alsın istedik. Çünkü biz, yardımdan çok fırsat sunmayı, bağımlılıktan çok katılımı önemseyen bir sosyal belediyecilik anlayışına inanıyoruz” diye konuştu.

“Her Adımda Özel Vatandaşlarımızın Yanındayız”

Başkan Fırat Görgel konuşmasının devamında, “Kültürel ve sanatsal projelerimizle, özel gereksinimli vatandaşlarımızı toplumla daha güçlü bağlar kurmaya teşvik ediyor; müzikten resme, gastronomiden bilişime kadar farklı alanlarda üretime katılmalarını sağlıyoruz. Yine engelli bireylerimizin sporda, istihdamda ve sosyal yaşamda yer almalarını hedefleyen projelerle, yalnızca şehir içi değil, insan hayatı boyunca sürecek bir destek mekanizması kurduk. Ulaşımda erişilebilirlikten medikal destek hizmetlerine, eğitimden istihdama, yaşlı bakımından psikososyal desteklere kadar çok yönlü bir sistem oluşturduk. Her bir hizmetin temelinde, bireyin onuruna saygı, ihtiyaçlarına duyarlılık ve şehrin bütününü kapsayıcı bir eşitlik anlayışı yer alıyor” dedi.

“Hedefimiz, Kahramanmaraş’ı Türkiye’ye Örnek Şehir Haline Getirmek”

Başkan Görgel konuşmasını, “Aynı zamanda yaşlılarımız için oluşturduğumuz aktif yaşam merkezleri, güvenli ev projeleri ve huzur lokalleriyle; yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde de bireylerimizin yalnız kalmadığı, sosyal bağlarını koruduğu, sağlıklı ve üretken yaşam sürdüğü bir şehir modeli geliştiriyoruz. Engelsiz ulaşım sistemimiz, akıllı uygulamalarla desteklenen toplu taşıma çözümlerimiz ve erişilebilir kentsel düzenlemelerimizle, engelleri yalnızca bireylerin değil, şehrin omuzlarından kaldırmaya çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, bir şehir en çok kimseyi geride bırakmadığında güzeldir. Bugün Kahramanmaraş’ta attığımız her adım, bu inancın bir tezahürüdür. Engelsiz yaşam merkezlerinden rehabilitasyon projelerine, gönüllü gençlik faaliyetlerinden özel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için geliştirilen yenilikçi çözümlere kadar her çalışma, şehrimizi kapsayıcılığın ve merhametin merkezi haline getirme çabamızın sonucudur. Bizim vizyonumuz; Kahramanmaraş’ı, engelsiz yaşam anlayışıyla tüm Türkiye’ye örnek olacak bir şehir haline getirmektir” cümleleriyle noktaladı.