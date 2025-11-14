Deprem sonrası yoğun nüfus hareketliliğinin yaşandığı bölgelerde düzenli temizlik faaliyetlerinin öneminin arttığı vurgulanırken, belediye ekiplerinin sahada kesintisiz mesai yürüttüğü belirtildi.

Belediye yetkililerinden alınan bilgilere göre çalışmalar; konteyner yaşam alanları, ortak kullanım bölgeleri, sokaklar ile çöplerin hızlı bir şekilde biriktiği hassas noktaları kapsıyor. Ekipler, günlük planlamalar doğrultusunda hem rutin temizlik işlemlerini gerçekleştiriyor hem de ihtiyaç duyulan alanlarda ekstra müdahalelerde bulunuyor.

Umut Konteyner Kent'te yapılan temizlik faaliyetlerinin özellikle yaşam alanlarının hijyeninin korunması açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor. Alanda gerçekleştirilen süpürme, çöp toplama, atık transferi ve genel çevre düzenlemesi gibi çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak hedefleniyor.

İlçe genelinde yürütülen temizlik programının ise merkezden kırsal mahallelere kadar geniş bir kapsamda sürdüğü kaydedildi. Ekiplerin tüm mahallelerde dönüşümlü olarak görev yaptığı, çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının da belediyenin öncelikleri arasında olduğu açıklandı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, çevre temizliği konusunda toplumun tüm kesimlerinden duyarlılık beklediklerini ifade etti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, temizlik faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de yoğun şekilde devam edeceği vurgulandı.