Onikişubat Belediyesi, kış şartları süresince karla mücadele, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını kesintisiz sürdürerek vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın doğrudan talimatlarıyla yürütülen karla mücadele çalışmaları, vatandaşların günlük yaşamının kesintiye uğramaması ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Onikişubat Belediyesi’nin tüm birimleri, kış şartlarıyla mücadelede tam koordinasyon içerisinde görev yapıyor.

60 araç, 150 personelin katılımııyla hava koşullarının seyrine göre planlanan çalışmalar, gece gündüz demeden 7/24 esasına göre sürdürülüyor. Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de anlık olarak değerlendirerek hızlı müdahalelerde bulunuyor.

Yol Açma ve Tuzlama Çalışmaları Öncelikli

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde görev yapan ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde yol açma ve kar küreme çalışmalarını eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor.

Özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergâhlarda ulaşımın aksamaması adına yoğun mesai harcayan ekipler, don ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarına öncelik veriyor.

7/24 esasıyla gece saatlerinde de devam eden çalışmalarla birlikte sürücülerin güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi hedefleniyor.

Temizlik Hizmetleri Aksatılmıyor

Zorlu kış şartlarına rağmen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında rutin çöp toplama ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla sahada aktif görev alan ekipler, çevre sağlığını koruyarak şehir düzeninin devamlılığını sağlıyor.

Kaldırımlar Yayalar İçin Güvenli Hale Getiriliyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de özellikle yaya güvenliğini ön planda tutarak kaldırımlar, yaya yolları ve ortak kullanım alanlarında kar küreme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalarla birlikte yayaların güvenli şekilde hareket edebilmesi sağlanırken, günlük yaşamın aksamaması hedefleniyor.

BAŞKAN TOPTAŞ: “HEMŞEHRİLERİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN 7/24 SAHADAYIZ”

Karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, tüm ekiplerin büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

“İlçemizde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartlarına karşı tüm birimlerimizle sahadayız. Fen İşleri’nden Park ve Bahçeler’e, Çevre Koruma’dan diğer müdürlüklerimize kadar ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden görev yapıyor. Amacımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamının aksamaması, ulaşımda ve yaya hareketliliğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması. Bu süreçte ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışıyor ve sahadaki durumu anbean takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru bizim için her şeyden önce geliyor.”

Başkan Toptaş, hava koşulları normale dönene kadar karla mücadele çalışmalarının aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşlara da dikkatli olmaları ve gerekli durumlarda belediye ekipleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.