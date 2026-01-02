Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan kar yağışının başladığı ilk andan itibaren kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Olumsuz hava koşullarının ulaşımda ve günlük yaşamda herhangi bir aksaklığa yol açmaması için ekipler, sahada yoğun bir mücadele yürütüyor.Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını bir an bile durdurmadan sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında cadde, bulvar ve sokaklarda biriken karlar temizlenerek yolların güvenli şekilde ulaşıma açık kalması sağlanıyor.

Buzlanmaya Karşı Tedbirler Artırıldı

Kar yağışının durmasının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma riskine karşı da önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Ekipler, özellikle gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama ve solisyon uygulamalarını yoğunlaştırarak sürücüler için güvenli sürüş koşulları oluşturuyor.

Yaya Güvenliği Öncelikli

Büyükşehir Belediyesi yalnızca araç trafiğinde değil, yaya güvenliğinde de kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kaldırım ve yürüyüş yollarında biriken karlar titizlikle temizlenirken, buzlanma oluşabilecek alanlarda da gerekli müdahaleler gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla vatandaşların günlük yaşamını güvenle sürdürebilmesi hedefleniyor.

“Mücadelemiz Kesintisiz Sürecek”

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, araç ve yaya trafiğinde güvenliğin artırılması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına kış şartlarıyla mücadelenin kesintisiz şekilde devam edeceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, ekiplerin 7/24 esasına göre sahada görev yaptığı ve olumsuz hava koşullarına karşı tüm hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.