Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehirde her alanda başlattığı yeniden yapılanma sürecini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Altyapıdan ulaşıma, sosyal donatılardan yeşil alanlara kadar her alanda kapsamlı projeler hayata geçirilirken, şehrin köklü kültürel mirasını geleceğe taşıyacak adımlar da atılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelini daha görünür kılmak ve şehir ekonomisine yeni bir soluk kazandırmak amacıyla Jolly Tur’un üst düzey yöneticileri ve bölge koordinatörleri şehirde misafir edildi.

Şairler Tepesi’nde düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş’ın tarihsel derinliği, doğal güzellikleri, edebi kimliği ve zengin mutfağı katılımcılara kapsamlı bir sunumla aktarıldı. Toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, İl Kütür ve Turizm İl Müdürü Eshabil Yıldız, Jolly Tur yönetimi,bölge koordinatörleri ve kurum temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen turizm master planı ve projelerin paylaşıldığı toplantıda ortak çalışma ve paket tur planlamalarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

“Kahramanmaraş, Köklü Bir Kültür ve Sanat Merkezi”

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, “Kahramanmaraş’ın turizm vizyonunda yeni bir sayfa açmak için kıymetli bir istişare zemini oluşturuyoruz. Sizlerin sahadaki deneyimi, bizlerin şehir hedefleri ile buluştuğunda ortaya güçlü bir sinerji çıkacağına eminiz. Kahramanmaraş, UNESCO tarafından ‘Edebiyat’ şehri unvanı ile tescillenmiş köklü bir kültür ve sanat merkezidir. Biz turizmi sadece görülecek yerler olarak değil, hikayelerle örülü bir yolculuk tecrübesi olarak ele alıyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki dönemde şehrimizin bölgenin yükselen ve dikkat çeken turizm destinasyonlarını bir araya getirmeyi stratejik bir hedef olarak benimsiyoruz. Bu noktada hem fiziki projelerimiz hem de turizm projelerimizi birbiri ile uyumlu şekilde planlamaya gayret ediyoruz. Bu buluşmayı da uzun vadeli iş birliği perspektifinin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz” cümlelerini kaydetti.