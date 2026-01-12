Koray Kıraç, ilçede görev yapan çalışan gazetecilerle bir araya gelerek hem basın mensuplarının gününü kutladı hem de yerel basının karşılaştığı sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen buluşmada; basın meslek ilkeleri, etik kurallar ve doğru haberciliğin önemi üzerinde durulurken, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonla mücadelede basın ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin hayati olduğuna dikkat çekildi. Başkan Kıraç, kamuoyunun sağlıklı ve doğru bilgilendirilmesinde basının üstlendiği sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayarak, bu mücadelede gazetecilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Toplantıda ayrıca sahada görev yapan basın mensuplarının zor çalışma şartları da gündeme alındı. Gazetecilerin görevlerini daha sağlıklı koşullarda yerine getirebilmeleri adına yapılabilecek çalışmalar ele alınırken, karşılıklı görüş alışverişi ve istişarelerle yerel yönetim–basın ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde ortak irade ortaya kondu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Başkan Kıraç, şu ifadeleri kullandı:

“Şehrimizin sesi ve hafızası olan kıymetli basın mensuplarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. İlçemizde yürütülen çalışmaları ve gelecek hedeflerimizi değerlendirdik. Basın mensuplarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın taleplerini, şehrimizin eksiklerini ve beklentilerini dinleyerek not aldık. Samimiyetin, sohbetin ve muhabbetin hâkim olduğu bu anlamlı buluşma için tüm basın emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum.”

Programın sonunda Başkan Kıraç, başta Afşin olmak üzere Kahramanmaraş genelinde ve Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan, kalemiyle ve objektifiyle kamuoyunu aydınlatan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.