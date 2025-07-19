Görevin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Metehan, "Gençlik yıllarımızdan bu yana gönül verdiğimiz bu kutlu davada aldığımız her görev bir emanettir. Bu bayrağı taşımak, ömrümüze sığdırabileceğimiz en büyük şereflerden biridir" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Kızıl Elma, İstikametimiz Devlet Bahçeli'nin Gösterdiği Yoldur"

MHP'nin Türkiye'nin bekası için mücadele ettiğini kaydeden Metehan, "Milliyetçi Hareket Partisi, 'Lider Ülke Türkiye' vizyonunun yegâne taşıyıcısıdır. Sınır ötesi terörle mücadelede kararlılığımız, mavi vatanda egemenliğimiz ve dış politikada milliyetçi duruşumuz asla taviz vermeyeceğimiz ilkelerimizdir" dedi.

"Teşkilat Disiplinine ve Liyakate Önem Vereceğiz"

Teşkilat içinde liyakat ve disiplinin önemine dikkat çeken Metehan, "Bu yola inanmışlarla çıkacağız. Ülkülerimize yabancılaşanlarla, liderimizin gösterdiği istikametten ayrılanlarla yollarımızı ayırmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Kardeşliği ve Birlik Ruhunu Ön Plana Çıkaracağız"

Kahramanmaraş'ta partinin tüm kademelerinde birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını belirten Metehan, "Kırgınlıkları değil kardeşliği, hizipleşmeyi değil hedef birliğini ön planda tutacağız. Her bir dava arkadaşımızın desteğiyle şehitlerimizin, gazilerimizin ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in emanetini Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin rehberliğinde taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve Dualarla Mesajını Tamamladı

Görev sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür eden Metehan, "Bu kutlu görevi yerine getirirken her bir dava arkadaşımın duasına ve desteğine ihtiyacım var. Gayret bizden, takdir ise Cenab-ı Allah'tandır" diyerek sözlerini tamamladı.