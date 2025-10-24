Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Uluslararası Kitap Fuarı, her gün on binlerce ziyaretçiyi ağırlarken tam erişilebilirliğiyle de örnek oluyor.

Kültür sanat etkinliklerini toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşların da fuar coşkusuna ortak olabilmesi için önemli çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen engelsiz ulaşım araçlarıyla özel gereksinimli vatandaşlar evlerinden alınarak KAFUM’agetiriliyor. Fuarda kurulan özel stantta ise engelli bireylere yönelik belediye hizmetleri tanıtılırken, ziyaretçiler hem kitapların büyülü dünyasında keyifli vakit geçiriyor hem de sosyal etkileşim fırsatı yakalıyor.

Engelsiz Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi doğrultusunda “Engelsiz Kahramanmaraş” hedefiyle sürdürdüğü çalışmalar, özel gereksinimli bireylerin kültürel yaşama daha aktif katılımını hedefliyor. Vatandaşlar, kitaplarla iç içe bir gün geçirirken yazarlarla tanışma ve çeşitli etkinliklere katılma imkânı buluyor.Özel gereksinimli vatandaşlar, fuarda kendileri için oluşturulan imkânlar sayesinde kitaplara dokunmanın, yazarları dinlemenin ve kültür sanat atmosferini birebir yaşamanın mutluluğunu paylaştı.