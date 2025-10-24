Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Kitap Fuarı, kültür ve sanat dünyasını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. KAFUM’da düzenlenen fuar, 25 Ekim Cumartesi günü edebiyatseverlere unutulmaz bir kültür şöleni yaşatacak. Söyleşi etkinliklerinde sahne alacak 7 değerli yazar, edebiyat, tarih, kişisel gelişim ve çocuk kitapları gibi geniş bir yelpazede konular ele alarak katılımcılarla interaktif sohbetler gerçekleştirecek.

Kültür ve Edebiyat Şöleni Yaşanacak

Günün ilk söyleşi programı saat 12.00’da başlayacak. Anayasa Mahkemesi üyesi ve yazar Kenan Yaşar, hukuk öğrenimi hakkında bilgiler paylaşacak. Saat 13.00’da ise yazar Ümit Rona söyleşi etkinliğinde sahne alacak ve edebiyatın diliyle adalet söyleşileri gerçekleştirecek. Saat 14.00’da ise ‘Gri Koç’ olarak tanınan Gökhan Müftüoğlu, sevenleri ile bir araya gelecek. Müftüoğlu, gençlere hedef belirleme, disiplin ve süreklilik hakkında ilham verici söyleşi gerçekleştirecek. Günün bir diğer programında ise saat 15.00’da AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verecek. Saat 16.00’da sahne alacak olan yazar Yunus Develi, okumak ve anlamak üzerine söyleşi gerçekleştirecek. Kültür şöleninin bir diğer konuğu ise Altay Cem Meriç olacak. Saat 17.00’da sahne alarak sevenleri ile bir araya gelecek olan Meriç, İslami ilimler hakkında yetişkinlerin ve gençlerin aklına takılan konuları ele alacak. Günün son konuğu ise tarihçi ve yazar Mustafa Armağan olacak. Saat 19.00’da sahne alacak olan Armağan, sevenlerine tarih kronolojisi hakkında değerli bilgiler aktaracak.