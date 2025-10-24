Görür, paylaşımında, depremin meydana geldiği bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Göllühüyük-Türkoğlu segmenti üzerinde 4,0 sığ bir deprem oldu. Kırılmamış bir alan. 6 Şubat depremlerinin sonucu. Geçmiş olsun."

Prof. Dr. Görür, depremin 6 Şubat’ta yaşanan büyük Kahramanmaraş depremlerinin ardından gelişen sismik aktivitenin bir sonucu olduğunu belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkoğlu merkezli depremin büyüklüğünü 4,0 ve derinliğini ise ortalama 7.11 kilometre olarak açıklamıştı. Görür'ün açıklaması, sarsıntının fay hattı üzerindeki "kırılmamış" bir alanda gerçekleştiği yönündeki tespitiyle dikkat çekti.

23 Ekim 2025