Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in ‘Sporla Yükselen Kahramanmaraş’ sloganı ve öncülüğünde kurulan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Goalball Takımı, kulüp düzeyinde Avrupa’nın en prestijli turnuvasında mücadele edecek. 6 – 10 Kasım tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Goalball Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde hem Türkiye’yi hem de Kahramanmaraş’ı temsil edecek olan takım, hazırlıklarını Hacı Bayram Veli Spor Salonu’nda sürdürüyor.

Hedef: Kulüp Düzeyinde Bir İlke İmza Atmak

Goalball branşında Türkiye’nin şimdiye kadar kazanamadığı tek kupa olan Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını Kahramanmaraş’a ve Türkiye’ye kazandırmak adına hazırlıklarını kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kadın Goalball Takımı, prestijli kupayı kazanarak bir ilke imza atmayı hedefliyor.

“Kupayı Kahramanmaraş’a Getirmek İstiyoruz”

Turnuvaya ciddi ve düzenli bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Teknik Direktör Gültekin Karasu, “Milli takımlar seviyesinde kazanılacak her şeyi kazandık. Fakat ülkemizde kulüp seviyesinde yurtdışında herhangi bir başarımız yok. Büyükşehir Belediyesinin ve Başkanımız Fırat Görgel’in destekleri ile takım olarak Kahramanmaraş’ta buluştuk, Türkiye’ye gelmeyen Avrupa’nın en iyi 10 kulübünün katıldığı Şampiyonlar Ligi turnuvasında şampiyon olup kupayı ülkemize ve Kahramanmaraş’a getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kahramanmaraş Adına En İyisini Yapmaya Gidiyoruz”

Takımın yıldız oyuncularından Fatma Gül Güler, hazırlıkların sıkı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Güler, “Almanya’da düzenlenecek olan turnuvaya hazırlanıyoruz. Türkiye’de kulüp düzeyinde hiçbir takım yurtdışında turnuvaya katılmamıştı ve bunu ilk biz gerçekleştireceğiz. Benim öngörüm şampiyon olacağımızdan yana. Başkanımız Fırat Görgel’in hem bize hem de goalball sporuna olan ilgisi çok üst düzey. Sahamız da çok güzel. Kahramanmaraş adına en iyisini yapmaya gidiyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz Şampiyonluk”

Takımın yeni transferlerinden Reyhan Yılmaz ise, “Bugüne kadar hep milli takımlarda görev aldık ve bu sene Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Goalball Takımı’na transfer oldum. Kahramanmaraş’ı en üst seviyeye taşımak istiyoruz ve bu turnuva Türkiye adına bir ilk olacak, ilk adımı da bizler attık. Hedefimiz şampiyonluk ve bunun için sıkı çalışıyoruz” diye konuştu.