Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak Necip Fazıl Şehir Hastanesi bölgesi ve Erkenez Mahallesi genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde iş yerlerinde bulunan ürünlerin fiyat etiketleri, kasa–raf uyumları ve tüketici bilgilendirme kuralları titizlikle incelendi. Yapılan kontrollerde fiyat etiketi bulunmayan ürünler tespit edilerek, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ilgili işletmeler hakkında tespit tutanakları düzenlendi. Dulkadiroğlu Belediyesi yetkilileri, bu tür denetimlerin amacının cezai işlem uygulamaktan ziyade tüketici haklarını korumak, piyasa düzenini sağlamak ve adil ticaret ortamını güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, denetimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Hemşehrilerimizin ekonomik güvenliği ve esnafımızın adil rekabet koşullarında faaliyet göstermesi bizim için önceliklidir. Piyasa dengesini korumak ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçmek adına denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hem vatandaşımızın hem de dürüst esnafımızın hakkını korumak Dulkadiroğlu Belediyesi’nin temel sorumluluğudur.”

Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçe genelinde düzenli olarak sürdürülen denetim çalışmalarına devam edeceğini belirtti.