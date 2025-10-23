Ufka Yolculuk Yarışması Onikişubat Tanıtım Toplantısına; İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Kahramanmaraş İl Temsilcisi Hüseyin Yılmaz, Merdân Ahlâk Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Mehmet Pak ve Onikişubat İlçesinde görev yapan okul idarecileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Dernek Başkanı Mehmet Pak; Ufka Yolculuk Yarışmalarının yanı sıra, 8 milyar insanlık âlemini kapsayacak şekilde; Eleştirel düşünme, Helal ve Sağlıklı Yaşam, Kur’an-ınAnlamıyla Buluşmak, Sivil Savunma, İzcilik ve Gençlik çalışmaları, “Haydi Çocuklar Camiye” etkinliğigibi çeşitli alanlarda yürüttükleri çalışmalarından bahsettiği konuşmasında, Dernek faaliyetlerine katkıları ve destekleri dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve programa yoğun bir katılım sağlayan okul idarecilerineteşekkür etti.

Programda selamlama konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur; yarışma konusunun öneminden bahsederek; bizim Milli Eğitim olarak hali hazırda yaptığımız ve yapmamız gereken bir çalışmayı STK’larımız gönüllü olarakyapıyorlar. Biz bundan mutluluk duyuyoruz, Kamu ve STK işbirliğini önemsiyoruz.Öğrencilerin yarışmaya girmeleri olayın bir boyutu, fakat yarışma için hazırlanan ve bizlere sunulan bu kitapları içerisindeki değerleri kazanmaları için öğrencilerimize mutlaka okutmaya gayret edelim.

Nasıl İnanmalı konulu Ufka Yolculuk yarışmasını öğrencilere anlatalım,kitapların okunmasını teşvik edelim, öğrencilerimiz bir yandan Nasıl İnanmanın önemini kavrarken diğer yandan da yarışmada dereceye girerek, hatta Türkiye birincisi olarak büyük ödülün sahibi olsunlar diyerek; Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarını düzenleyen STK’lara teşekkür etti.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Kahramanmaraş İl Temsilcisi Eğitimci Hüseyin Yılmaz; Güzel bir geleceğin iyi niyetli, insaf sahibi, güzel ahlaklı, temiz kalpli ve doğru düşünen gençler yetiştirmekle mümkün olacağına inanıyoruz diyerek yarışma hakkında bilgiler aktardı.

Bu Yılın Teması: “Nasıl İnanmalı?”

Her yıl farklı konularla toplumun zihnine ve gönlüne dokunan Ufka Yolculuk, bu yıl “Nasıl İnanmalı?” sorusu üzerine odaklanıyor.

Yarışma; ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ilahiyat düzeyinde 5 ayrı kategoride yapılacak. Katılımcılar, kaynak eserler eşliğinde iman esaslarını, kulluk bilincini ve hayatı anlamlandırmanın yollarını yeniden keşfedecekler.

Yarışmanın amacı yalnızca bilgiyi ölçmek değil aynı zamanda katılımcılara imanı diri tutmayı, hayatı ilk sözleşmenin bilinciyle yaşamayı ve sorumluluklarını yeniden hatırlamayı aşılamak.

Ufka Yolculuk Yarışması: Kitap Okuma, İnanç ve Değerlerin Buluşma Noktası

12 yılda 5.800.000’den fazla yarışmacıya ulaşan Ufka Yolculuk, bu yıl da kitap okuma alışkanlığını teşvik etmenin yanında, bireylerin manevi derinliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Hazırlanan kaynaklar aracılığıyla yarışmacılar yalnızca bilgi edinmeyecek, aynı zamanda okuduklarını kendi hayatlarına taşımayı, kalplerinde ve zihinlerinde yeniden inşa etmeyi öğrenecekler.

Dereceye giren yarışmacılar ödüllendirilecek.

07-08 Mart 2026 tarihlerinde tek aşamada çoktan seçmeli olarak gerçekleştirilecek olan yarışmada, sıralama tek bir sınavın sonuçlarına göre yapılacak ve bu sıralamada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilmesinin yanı sıra 46 kişiye de umre ödülü verilecek. “Gerçek ödül bilgidir” anlayışıyla düzenlenen yarışma, bilgiyi en değerli kazanım olarak görerek katılımcıları okumaya, düşünmeye aynı zamanda öğrendiklerini hayatlarına taşımaya teşvik ediyor.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiler www.ufkayolculuk.com web sitesinde ve Ufka Yolculuk sosyal medya hesaplarında yer alıyor.