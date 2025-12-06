Son olarak ilçenin batı mahallelerini kapsayan kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştiren Başkan Toptaş, vatandaşlarla bir araya geldi.

Çokran, Kalekaya, Sadıklı, Gölpınar, Hacılar ve Çağırgan mahallelerini içeren programda hem mahalle ziyaretleri yapıldı hem de Kalekaya Mahallesi’nde cami ve taziye evi açılışı gerçekleştirildi.

Başkan Toptaş’a, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, ilçe başkan yardımcıları,mahalle başkanları,muhtarlarve belediye teknik ekipleri eşlik etti.

Kalekaya’da Cami ve Taziye Evi açılışına katıldı

Çokran Mahallesi ile başlayan programda mahalle sakinleriyle görüşülerek mevcut ihtiyaçlar yerinde incelendi. Ardından Kalekaya Mahallesi’ne geçen heyet, burada yapımı tamamlanan Kalekaya Cami ve Taziye Evi’nin açılışını vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in de katıldığı açılışta cami ve taziye evi, dualarla ibadete ve hizmete açıldı.

Açılış sonrası Sadıklı, Gölpınar ve Hacılar mahalleleri ziyaret edildi; günün son durağı ise Çağırgan Mahallesi oldu.

“VATANDAŞIN SORUNUNU YERİNDE GÖREN BELEDİYECİLİK”

Programın sonunda ziyaretlere ilişkin açıkalamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, göreve geldikleri günden bu yana önceliklerinin her zaman vatandaşın sesini yerinde duymak olduğunu vurguladı:

Toptaş, “Göreve başladığımız ilk günden itibaren elimizden geldiğince hemşehrilerimizin problemlerini yerinde görerek çözmeye çalışıyoruz. Tabii 141 mahallemiz var; 84 mahallemiz kırsal mahallelerimizden oluşuyor, 57 mahallemiz de merkez mahallelerden. Yaklaşık olarak 430 bin civarında da bir nüfusumuz var. Tabii ki Kahramanmaraş’ın en büyük ilçesi Onikişubat ilçemiz. Biz de tabii ki Onikişubat Belediyesi olarak elimizden geldiğince hemşehrilerimizin problemlerini, sıkıntılarını yerinde çözmeye çalışıyoruz. Özellikle saha gezilerimizde de hem onlarla hasbihal ediyoruz, farklı problemleri varsa onları istişare ediyoruz” dedi.

Başkan Toptaş, geniş coğrafyaya sahip Onikişubat’ta hizmetin süreklilik gerektirdiğini belirterek, sahayı anlık değil sürekli takip ettiklerini ifade etti.

“BÜTÜN MAHALLELERİMİZİ HASSASİYETLE GEZİYORUZ”

Başkan Toptaş, tüm mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandıklarını ve bu ilginin hizmet motivasyonlarını daha da artırdığını belirterek şunları kaydetti:“Bu minvalde bugün de batı mahallelerimizdeyiz… Bu bölgede ilk olarak Çokran mahallemizle başladık. Akabinde tabii Kalekaya mahallemizde, orada hem cami ve taziye yerimizin açılışını hemşehrilerimizle ve bölge muhtarlarımızla gerçekleştirdik. Tabii akabinde hemen komşu mahallelerimiz; Sadıklı, Gölpınar, Hacılar ve şu anda da Çağırgan’dayız. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde hem merkezde hem de kırsaldaki bütün mahallelerimizi gezeceğiz. Oradaki hemşehrilerimizinsorunlarını, problemlerini bizzat yerinde göreceğiz ve orada da bu problemlere inşallah çözüm üretmeye çalışacağız.”

“HEDEFİMİZ HER MAHALLEDE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK”

Başkan Toptaş, Onikişubat’ın hem Büyükşehir hem de devlet kurumlarıyla güçlü bir koordinasyon içinde olduğunu belirterek ,“Amacımız, hedefimiz tabii ki hemşehrilerimizin yaşadıkları ortamda çok daha mutlu olmaları. Özellikle kendi üstümüze düşen görevlerimizi de yerine getirmek istiyoruz. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem Onikişubat Belediyemiz burada… Tabii ki devletimizin diğer kurumları olabildiğince burada, hemşehrilerimizin sorunlarını çözme noktasında gerçekten büyük bir irade gösteriyorlar. Deprem sonrası sürecin getirdiği problemler, halihazırda özellikle hemşehrilerimizin buradaki beklentileri var. Bunlara dediğim gibi elimizden geldiğince çözüm üretmeye çalışıyoruz”ifadelerinş kullandı.

Başkan, yapılan işlere rağmen eksikliklerin bulunduğunu, bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

“VATANDAŞIMIZIN SICAK KARŞILAMASI GÜCÜMÜZÜ ARTIRIYOR”

Günün sonunda vatandaşlardan gördükleri misafirperverlik için teşekkür eden Toptaş,“İnşallah bu zamana kadar tabii ki birçok işler yapıldı ama eksiklikler tabii ki hâlâ var. Bundan sonrasında da bu eksiklikleri de inşallah tamamlama noktasında çalışmaya, arkadaşlarımızla birlikte devam edeceğiz. Allah razı olsun, tüm hemşehrilerimiz gittiğimiz bütün mahallelerde bizleri sıcak bir şekilde karşıladılar. Ben onların hepsine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Bundan sonrasında da dediğim gibi inşallah diğer mahallelerimizde de yer yer bu tarz gezilerimizi düzenleyerek, oralarda da hemşehrilerimizle buluşmaya çaba göstereceğiz. Ben tekraren bugün bizleri kendi mahallelerinde ağırlayan çok değerli muhtarlarımıza, mahalle başkanlarımıza ve oradaki hemşehrilerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

“TEŞKİLAT OLARAK SÜREKLİ SAHADAYIZ”

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, teşkilat olarak her hafta farklı mahallelerde sahada olduklarını ifade ederek, ziyaret programının önemini şu sözlerle açıkladı:

“Bugün hem belediye başkanlarımızla hem de tüm teşkilatımızla yine sahada olduğumuz bir gün. Malumunuz Cuma buluşmaları kapsamında her Cuma bir mahallemizi ziyaret ediyoruz. Tabii bugün biraz daha özel bir gün oldu. Sabah Çokran’da başladığımız ziyaretimizi şu anda Çağırgan’da noktalayacağız inşallah. Tabii bu gezi süreci içerisinde Kalekaya’da da bir açılışa katıldık. Hem camimizi ibadete açtık hem de akabinde taziye evinin açılışına katıldık. Tabii biz teşkilatlar olarak hem mahalle başkanlarımızla, muhtarlarımızla hep bir aradayız. Ama bugün ayrıca belediye başkanlarımızın da katılımıyla, hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de Onikişubat Belediye Başkanımızla daha verimli bir program geçirdik. Hem sahadaki neler yapılmış onları görmek adına, hem de neler yapabiliriz bunları muhtarlarımızla değerlendirmek adına güzel bir program oldu. Malumunuz biliyorsunuz Onikişubat çok büyük bir hinterlanda sahip, 141 tane mahallemiz var. Her hafta 8-10 mahallemizi bu şekilde ziyaret ederek sürekli sahada kalmaya çalışacağız.”