Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek özel gereksinimli vatandaşlarla bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Görgel, dernek üyeleriyle tek tek sohbet ederek taleplerini, beklentilerini ve karşılaştıkları günlük yaşam sorunlarını dinledi. Ziyarette, erişilebilirlik ve sosyal yaşamda aktif katılım gibi konulara ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinin engelli bireylerin hayat standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Başkan Görgel, şehre kazandırılan engelsiz alanlar, ulaşım çözümleri ve sosyal destek programlarının genişletileceğinin altını çizdi.Başkan Görgel, özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyon, psikososyal destek ve fiziki erişim ihtiyaçlarının çok daha hassas şekilde ele alındığını ifade etti. Görgel, bu çerçevede engelli dernekleriyle kurulan doğrudan iletişimin, hizmet planlamalarında yol gösterici niteliği taşıdığını da vurguladı.

“Hedefimiz Herkes İçin Daha Yaşanılabilir Bir Kahramanmaraş”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın hayatına dokunan, onların yaşam kalitesini yükseltmeye odaklanan hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’mizi ziyaret ederek özel gereksinimli kardeşlerimiz ve büyüklerimizle bir araya geldik, taleplerini dinledik, çözüm odaklı değerlendirmelerimizi paylaştık.Engelsiz bir şehir hedefi doğrultusunda erişilebilir ulaşım, sosyal alanlar, eğitim ve rehabilitasyon destekleri, spor faaliyetleri ve istihdama dönük projelerimiz artarak devam ediyor. Bu kapsamda yalnızca fiziki düzenlemeler değil; sosyal hayata tam ve eşit katılımı sağlayacak kültürel ve toplumsal farkındalık projelerini de önemsiyoruz.Onların sadece bugün değil her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte üretecek, birlikte güçlenecek ve Kahramanmaraş’ı herkes için daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz” dedi.