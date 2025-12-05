Toplantıda Türkiye’den bu alanda seçilen ilk şehir olan Kahramanmaraş’ın başarısı konuşulacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye’nin ilk UNESCO Edebiyat Şehrinde kültür sanat faaliyetlerini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında 6 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde UNESCO Yaratıcı Şehirler Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecek. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na ‘Edebiyat’ alanında Türkiye’den dahil olanilk şehir Kahramanmaraş’ın güçlü şairlik geleneği, edebi kimliği, ulusal ve uluslararası düzeyde görünür kılınması gibi konular toplantıda ele alınacak. Ayrıca programda sevilen müzisyenler Ayfer Vardar ve Coşkun Karademir’de müzik ziyafeti sunacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bilgilendirme toplantısı ve müzik ziyafetine tüm vatandaşlar davet edildi.