Danışmanlık hizmetinde faydalanmak isteyen gençler, Büyükşehir’in internet sitesinden çevrimiçi randevu alabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu kapsamında gençlerin ruh sağlığına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Toplumun her kesimine eşit ve erişilebilir hizmet sunma anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, özellikle sınav stresi ve gelecek kaygısı gibi süreçlerle mücadele eden gençlere ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği sağlıyor.Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen danışmanlık hizmeti, 15 – 30 yaş arası gençlerin duygu durumlarını sağlıklı şekilde yönetebilmelerine, stresle başa çıkma becerilerini geliştirmelerine ve psikolojik dayanıklılıklarını güçlendirmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Program kapsamında gençler, alanında uzman psikologlarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek yaşadıkları duygusal ve sosyal sorunlara profesyonel çözüm yolları bulma imkânı elde ediyor.Psikolojik danışmanlık görüşmeleri her hafta Pazartesi günleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor. Hizmetten faydalanmak isteyen gençler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/02/26/pusula-maras-psikolojik-danismanlik-ve-rehberlik-hizmeti-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi randevu alabiliyor.