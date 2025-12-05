Bölgeye 7 metre yüksekliğinde, 23 metre genişliğinde ve 34 metre uzunluğunda modern bir köprü inşa ediliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarını güçlendirerek vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlamaya devam ediyor. Yol altyapısının modern ihtiyaçlara uygun şekilde yenilenmesi kapsamında başlatılan çalışmalar, ilçelerde de kapsamlı projelerle hayata geçiriliyor.

Bu çerçevede Türkoğlu Şekeroba Mahallesi’nde uzun süredir ihtiyaç duyulan yeni köprünün yapımı hızlı bir tempoyla sürdürülüyor.Yıllar boyunca hem dar yapısı hem de yol aksına uygun olmayışı nedeniyle risk oluşturan mevcut köprünün yerine 7 metre yüksekliğinde, 23 metre genişliğinde ve 34 metre uzunluğunda modern bir köprü inşa ediliyor. Özellikle araç ve yaya trafiğinde meydana getirdiği sıkışıklık, görüş zafiyeti ve güvenlik sorunlarıyla dikkat çeken eski yapının köklü bir dönüşümle yenilenmesi, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden projede köprünün ayak ve tabliye imalatlarında önemli aşama kaydedildi. Geniş kapasiteli taşıyıcı sistemiyle farklı tonajdaki araçların güvenli geçişine imkân tanıyacak yeni köprü, aynı zamanda yayalar için de özel olarak tasarlanan korunaklı geçiş alanıyla trafik güvenliğini üst seviyeye çıkaracak.

Ulaşımın güvenli ve kesintisiz sürdürülebilirliği amacıyla yapılan menfez imalatlarıyla da altyapı güçlendirilirken, köprünün tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım aksındaki sorunların tamamen ortadan kalkması öngörülüyor. Proje, yalnızca Şekeroba Mahallesi’ne değil, çevredeki yerleşim alanlarında da günlük hayatın daha rahat sürdürülmesine katkı sağlayacak.

Muhtar Bekereci: “Yeni Köprüyle Bölge Ulaşımı Daha da İyileştirilecek”

Yeni köprünün bölge için hayati bir yatırım olduğunu vurgulayan Şekeroba Mahalle Muhtarı Nadir Bekereci, “Mevcut köprümüzün yönü yolun aksına tersti. Burada çok büyük kazalar meydana geldi, vefat edenler oldu, ciddi yaralananlar oldu. Mahallemize yeni köprü kazandırılması için Büyükşehir Belediyemize müracaat ettik ve talebimiz karşılık buldu. Yeni köprümüz yolumuzla uyumlu şekilde projelendirildi ve inşa ediliyor. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu köprü bölge için son derece önemli. Çünkü birçok mahalle ve oba bu yolu ve köprüyü kullanıyor. Fırat Başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.