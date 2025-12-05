Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Yapay zekâ destekli modern dijital altyapısıyla vatandaşlar ve belediye arasında güçlü bir köprü oluşturan çağrı merkezi;temizlik, ilaçlama, sosyal destek, yol çalışmaları ve veterinerlik hizmetleri gibi pek çok alanda gelen talepleri ilgili birimlere anında aktararak çözüm sürecini vakit kaybetmeden başlatıyor.

Kasım Ayında 12 Bin 375 Çağrı

Kasım ayı istatistiklerine göre, ALO 153 hattına toplam 12 bin 375 çağrı ulaştı. Vatandaşların ilettiği her başvuru kayıt altına alınarak ilgili birimler tarafından hızlıca sonuçlandırıldı. Bu sistem sayesinde belediye ile halk arasındaki iletişim kanalları güçlenirken, hizmetlerin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesi sağlandı.

“Çözüm Odaklı Yaklaşımımızı Kesintisiz Sürdürüyoruz”

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Her bir başvuru kayıt altına alınarak ekiplerimiz tarafından titizlikle değerlendiriliyor ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede karşılanıyor. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak çözüm odaklı yaklaşımımızı sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.