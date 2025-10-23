İl Emniyet Müdürlüğü’nün X hesabından yaptığı yazılı açıklamada; şu bilgiler verildi;

“22.10.2025 günü saat 17.30’da Hakan YILMAZ (1986) isimli Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi 20. Sokakta ikamet eden şahıs Fatma Görkem’i (1988) (Yörük Selim Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiştir) tabanca ile vurduktan sonra Namık Kemal Mahallesi 24. Sokakta eski kayınvalidesi Gülüstah Görkem’i (1966) bıçak ile yaraladıktan sonra olay yerinden araçla ayrılarak Fatma Görkem’in Eda Nur Göksu (2006) isimli önceki evliliğinden olan çocuğunu da göğsünden tabanca ile yaralayarak olay yerinden kaçmıştır. Failin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde şahıs, Mimar Sinan Mahallesi Mutfaklı Parkında yanında oğlu Enes Taha YILMAZ (9) bulunduğu halde bizzat ekiplerimizce tespit edilip silahı ile birlikte sağ olarak yakalanmıştır.

Şahıs ile birlikte bulunan çocuk emniyet güçlerimizce güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmıştır. Şahıs ambulans marifetiyle hastaneye sevk edilmiş hayatını kaybetmiştir. Çocuğu güvenli bir şekilde aile yakınlarına teslim alınmıştır. Şahsın olayda kullandığı ateşli silah emniyet birimlerince muhafaza altına alınmıştır. Olay ile ilgili tahkikat Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verdi.