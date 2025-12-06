“UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na edebiyat alanında dahil olan kahraman şehrimiz, bu ağın bu alanında Türkiye’yi temsil edecek ilk ve tek şehir oldu. Bu kararla artık Kahramanmaraş kelimenin gerçek anlamıyla bir ‘dünya şehri’ olmuştur.Amacımız, bu unvanı sadece taşımak değil; onu içerikle doldurmak, küresel ortaklıklar kurmak ve bu şehrin edebiyat damarını tüm dünyaya ulaştırmak” dedi.

Kahramanmaraş’ın edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmasının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, şehir protokolü, akademisyenler ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

“Kahramanmaraş, Diğer Anadolu Şehirlerine Örnek Olacak”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır bu mutlu sonuca ulaşmak için danışmanlarıyla, akademisyenleriyle, uzmanlarıyla ve halkıyla çok çaba harcadı. Şimdi ise emeklerinin karşılığını aldılar. Kahramanmaraş, Anadolu şehirlerinin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı sürecine öncülük edecek. Kahramanmaraş almış olduğu bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacaktır. Yazılı ve sözlü edebiyatın en güzel örnekleri verilmeye devam edecek burada. Bu çalışmalarla Kahramanmaraş’ın uluslararası alandaki görünürlüğü de daha da artacak. Edebiyat bu şehre katkı verecek” dedi.

“Tarihi Bir Gerçeğin Uluslararası Tescili”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün Kahramanmaraş’ımız için yüzlerce yıldır süregelen büyük bir gerçeğin uluslararası tescille taçlandığı tarihi bir anın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Mutlu ve gururluyuz çünkü Kahramanmaraş’ımız; Barcelona’nın, Beyrut’un, Dublin’in, Bağdat’ın, Melbourne’ün, Tanca’nın, Lahore’un yer aldığı 63 şehirlik çok önemli bir ağın en yeni üyesi. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na edebiyat alanında dahil olan kahraman şehrimiz, bu ağın bu alanında Türkiye’yi temsil edecek ilk ve tek şehir oldu. Hepinizin bildiği gibi başta Yedi Güzel Adam olmak üzere Türk edebiyatının nice güzel şair ve yazarına annelik yapmış olan Kahramanmaraş’ımız düşünceye, dile ve estetiğe yön veren bir merkez olmuştur. Şairin, yazarın sesi bu topraklarda her zaman en gür haliyle yankılanmıştır. Bu zenginlik, bu derinlik ve bu kesintisiz üretim bizim için her zaman en büyük gurur kaynağı olmuştur. İşte bugün, bu tarihi hakikat artık yalnızca bizim bildiğimiz, bizim hissettiğimiz bir hakikat olmaktan çıkmış; UNESCO tarafından tescillenerek tüm dünyaya ilan edilmiştir” cümlelerini kaydetti.

“Kahramanmaraş Artık Bir Dünya Şehri”

Konuşmasının devamında Başkan Görgel, UNESCO sürecinin şehrin vizyonun parçası olduğuna dikkat çekerek, “Bu unvanın Kahramanmaraş’a tevdi edilmesi yalnızca hak edilmiş tarihi bir hakkın tesliminden ibaret değildir. Aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat merkezli güçlü vizyonuna ve edebiyatı bir kalkınma ekseni olarak tanımlayan kararlı şehir iradesine de duyulan uluslararası bir güven olarak okunmalıdır. Unutmadan söylemeliyiz ki bu kararla artık Kahramanmaraş kelimenin gerçek anlamıyla bir ‘dünya şehri’ olmuştur. Kahramanmaraş’ın UNESCO yolculuğu evrak hazırlayıp dosya sunmakla sürdürülen bürokratik bir başvuru süreci olmanın çok ötesindedir. Tam aksine, bu süreç şehrin kendi hafızasını yeniden okuduğu, kültürel birikimini bugünün dünyasıyla buluşturduğu ve edebiyatı geleceğe dönük stratejik bir kültür ve kalkınma politikası olarak yeniden tanımladığı kapsamlı bir hamledir” ifadelerini kullandı.

“Kültürle İyileşme ve Edebiyatın Dönüştürücü Gücü”

Başkan Görgel, deprem sonrası kültür üretiminin devam ettirilmesine özel vurgu yaparak, “Bu hamle boyunca da sadece Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin değil tüm Türkiye’nin bildiği ve yakından takip ettiği pek çok büyük organizasyona ev sahipliği yaptık. Uluslararası kitap fuarlarından büyük edebiyat ve şiir festivallerine, genç yazarlara yönelik atölye ve destek projelerinden yıl boyu devam eden okuma ve söyleşi etkinliklerine kadar uzun soluklu, çok yönlü pek çok adım bu vizyonun temel taşlarını oluşturmuştur. Asrın Felaketi olarak adlandırılan büyük deprem felaketine rağmen Kahramanmaraş kültürel üretimden vazgeçmeyen, tam tersine ‘kültürle iyileşme’ iradesi gösteren bir dirayet sergilemiştir. Bu iradeyle mottomuzu ‘Edebiyat İyileştirir’ olarak belirleyip bu zorlu dönemde dahi projelerimizi aksatmadık. UNESCO’nun tescili böylesi zorlu bir süreçten geçen bir şehrin kültüre ve geleceğe olan inancının uluslararası bir arenada da dile getirilmesi anlamına gelmektedir. İşte bu nedenle gönül rahatlığıyla şöyle diyoruz: ‘Biz zaten biliyorduk; artık dünya da biliyor” diye konuştu.

“Bu Başarı Şehrin Tüm Bileşenlerinin”

Konuşmasının son bölümünde Başkan Görgel sürecin ortak bir başarı olduğunu vurguladı. Başkan Fırat Görgel, “Edebiyat, Kahramanmaraş’ın yalnızca zengin geçmişinin değil; bugününün ve yarınının da en güçlü, en bereketli kaynağı. Bu değerli kaynağı 7’den 70’e şehrin bütün bileşenlerinin katılımıyla daha güçlü yönetmemiz ve sesimizi daha gür bir şekilde dünyaya duyurmamız gerektiğine inanıyoruz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil oluşumuz bu vizyonun kapılarını ardına kadar açmıştır. Bu büyük başarı, sadece Büyükşehir Belediyemizin veya teknik ekibimizin değil; bu şehrin ruhunu taşıyan her bir vatandaşımızın, üniversitemizin, edebiyat derneklerimizin, yazarlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın ortak başarısıdır. Başvuru sürecinde bize rehberlik eden Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve ilgili tüm kurumlarımıza, dosyamızın hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlerimize ve danışmanlarımıza ve en önemlisi kültürle iyileşme iradesini hiç kaybetmeyerek bu vizyonumuza destek olan bütün Kahramanmaraşlılara en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız, bu unvanı sadece taşımak değil; onu içerikle doldurmak, küresel ortaklıklar kurmak ve bu şehrin edebiyat damarını tüm dünyaya ulaştırmaktır” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Cemil: “Kahramanmaraş, Kelimelerin Kutsiyetini Taşıyan Bir Şehir”

Programda konuşanyazar Mehmet Cemil, “Kahramanmaraş’ın beyitlerinde görülenler sadece estetik birer tavsiye değildir. Kahramanmaraş’ın genel olarak ebedi kader beyanını çizmiştir Halili Maraş.

Yüzlerce yıl sonra bile Necip Fazıl’dan Cahit Zarifoğlu’ndan tüm büyük şairlerin temel ilkesini ön gören ve bunu ortaya koyan bir edebiyat anlayışıdır. Kelimelerin bir kutsiyeti olduğuna inanan şairlerden bahsediyoruz” dedi.

Debgici: “Yedi Güzel Adam’ın Şehri Artık Dünya Sahnesinde”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, “Burası Yedi Güzel Adam’ın gölgesinde büyüyen çocukların şehridir. Nasip oldu ve biz de onlarla büyüyen çocuklardan bir tanesiyiz. Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na edebiyat alanında dahil olması, şehrimizin ve medeniyetimizin dışarıya açılmasıdır” dedi.