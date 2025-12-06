Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehir genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışlı havanın etkisini artıracağına ilişkin uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, 7 ve 8 Aralık tarihlerinde şehir merkezi ve güney ilçelerde sağanak yağış,kuzey ilçelerde ise sağanak yağış ve rakımın bin 400 metreyi aştığı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışgörüleceği bildirildi. Açıklamada, yağışların oluşturabileceği ulaşım aksamaları, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Özellikle kuzey ilçelerde gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin artabileceği belirtildi.

Ekipler Teyakkuzda

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde beklenen yağışlara karşı tüm birimlerin hazır olduğunu bildirdi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yönetiminde sahada görev alacak ekiplerin, oluşabilecek acil durumlara anında müdahale edeceği vurgulandı. Yapılan açıklamada vatandaşların ihtiyaç halinde ALO 153 hattı veya 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden destek talebinde bulunabileceğini hatırlatıldı.