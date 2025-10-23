Toplantıda söz alan Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Çağlayancerit yolunun süregelen sorunlarına dikkat çekerek, bu güzergâhın hem şehir içi ulaşım hem de bölgesel kalkınma açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Akpınar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Göksun, Elbistan, Pazarcık ve Önsen’inardından Akyar TOKİ bağlantı yolları yapıldı. Ancak yaklaşık 20 yıldır Çağlayancerit yolu hep yarım kaldı. 2014’te meclis üyesiydim, o dönemde de sözler verildi ama sonuç alınamadı. Çağlayancerit yolu, Akyar’a kadar gelip kör bir noktada bitiyor, sonrası adeta yılan gibi kıvrılıyor.

Biraz özveriyle bu sorun çözülebilir. Şehrimiz deprem sonrası doğuya doğru gelişiyor, imar planı da Büyükşehir Belediyemiz tarafından Akyar’a kadar onaylandı, hatta ilerleyen dönemde Ayvalı’ya kadar devam edebilir. Ancak bu yol Akyar’da tıkanıyor. Şu ana kadar yapılan 14 kilometrelik kısım Elmalar Kavşağı’na kadar uzatıldı, gerçekten güzel bir çalışma oldu. Fakat bundan sonrası da en azından 6 ila 12 metre genişliğinde iyileştirilirse bölge ulaşımı açısından çok büyük rahatlama sağlanır.

Bu yolun kıvrımları giderilirse ulaşım güvenliği artar, yol süreleri kısalır, vatandaşlarımız daha güvenli seyahat eder. Bugün birçok ilçede bağlantı yolları güçleniyor, yeni güzergâhlar tamamlanıyor; ancak Çağlayancerit yolunda henüz somut bir adım atılmadı. Bu yolun devamı için yatırım kararı alınması veya proje çalışması başlatılması, bölgenin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.”

Başkan Akpınar, konuşmasının devamında Çağlayancerit yolunun sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Dulkadiroğlu’nun doğuya açılan gelişim hattı olduğunu belirtti.

“Depremler sonrasında şehrimiz doğu yönüne doğru büyüyor. Yeni imar alanlarımız, konut bölgelerimiz ve sanayi yatırımlarımız bu aks üzerinde şekilleniyor. Çağlayancerit yolu tamamlandığında yalnızca ulaşımı değil, bölgesel kalkınmayı da doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle yolun tamamlanması için tüm kurumlarımızın iş birliğiyle hareket etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Başkan Akpınar, toplantı sonunda Dulkadiroğlu Belediyesi olarak ulaşım, imar ve altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdüreceklerini, şehrin doğu bölgesini kalkınma önceliği haline getirdiklerini vurguladı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, ulaşım ağını güçlendirmek ve ilçenin geleceğini planlı bir gelişim eksenine oturtmak adına çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.