Toplantıya ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte belediye meclis üyeleri de katılım sağladı. Gündemin ana maddesini, doğalgaz yatırımları başta olmak üzere, ilçede devam eden tüm altyapı ve kalkınma projeleri oluşturdu.

“HER GEÇEN GÜN GÖKSUN DAHA GÜÇLÜ BİR YERE GELİYOR”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Göksun İlçe Başkanı, ilçenin büyümesi ve kalkınması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti:

“Göksun her geçen gün yeni yatırımlarla daha güçlü bir konuma geliyor. Doğalgaz hattı çalışmaları, ulaşım projeleri ve altyapı yatırımlarıyla birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesi her geçen gün yükseliyor. Bizler, bu hizmetlerin en verimli şekilde tamamlanması için süreci yakından takip ediyoruz.”

YATIRIMLARDA KARARLILIK MESAJI

Toplantıda, devam eden projelerin hız kesmeden sürdürüleceği, yerel yönetimle uyum içinde çalışılmaya devam edileceği vurgulandı. İlçe teşkilatı, alınan kararların Göksun’un geleceğine katkı sunacağını belirterek şu mesajı paylaştı:

“Göksun’un her mahallesine hizmet götürmek, her vatandaşımıza dokunmak bizim temel görevimizdir. Teşkilatımız, birlik ve dayanışma ruhuyla bu hedef doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.”

Toplantının sonunda yapılan değerlendirmede, tüm üyeler ortak bir temenniyle buluştu:

“Toplantımızın ve alınan kararların Göksun’un geleceğine hayırlar getirmesini diliyoruz.”