Piazza AVM’de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek organizasyona 7’den 70’e tüm vatandaşlar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, her alanda daha gelişmiş bir şehir hedefiyle sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Şehirde bilimin, inovasyonun ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması adına önemli bir organizasyona daha destek veren Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK öncülüğünde düzenlenecek Sürdürülebilir Bilim Festivali (SÜRBİLFEST)’e ortaklık ediyor.23 – 25 Ekim tarihleri arasında Piazza AVM’de gerçekleştirilecek festival, “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sürdürülebilir Yaşam” temasıyla bilimi, doğayı ve teknolojiyi bir araya getirecek.

Bilimle Dolu 3 Gün

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik, her yaştan katılımcıya açık olacak. 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek festivalde, 18 farklı atölye ve 58 ayrı etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Atölyelerde sürdürülebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm, çevre dostu teknolojiler, yenilikçi bilim uygulamaları ve doğa bilinci üzerine farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacak.Festival boyunca alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek uygulamalı etkinliklerde katılımcılar, sürdürülebilir yaşamın önemini deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacak.

Geleceğe Yön Veren Bilim Şöleni

TÜBİTAK tarafından organize edilen ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilen SÜRBİLFEST, 3 gün boyunca 10.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap ederek, bilime ve çevreye duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar bilim dolu bu etkinliğe davet edildi. Açıklamada, “Sürdürülebilir bir geleceğin temeli farkındalıktan geçiyor. Bu anlamda her yaş grubundan vatandaşımızı bilimle iç içe, eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer alacağı SÜRBİLFEST’e bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bilim, Doğa ve Toplum Aynı Çatıda

Festival süresince gerçekleştirilecek etkinliklerle, bilimin günlük yaşamdaki rolü, doğayla uyumlu teknolojiler ve çevre bilinci konularında farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca çocukların ve gençlerin bilime olan ilgisinin artırılması, araştırma ve keşfetme kültürünün geliştirilmesi de festivalin ana amaçları arasında yer alıyor.