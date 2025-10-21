Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 10. Uluslararası Kitap Fuarı, yalnızca kitapların değil, fikirlerin ve hatıraların da buluşma noktası olmaya devam ediyor. Her gün on binlerce kitapseveri ağırlayan fuar, bu yıl da öğrencilerin ziyaretleri ile renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Kitaba ulaşma noktasında her öğrenciye fırsat eşitliği sunmak için Ilıca Yeniyapan Ortaokulu öğrencilerini fuarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan öğrencilerin kitapların büyülü dünyasını keşfetmesine imkân tanıdı.

Öğrenciler Edebiyat Dünyalarında Yeni Ufuklar Açtı

Ilıca’dan gelen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde fuar alanını ziyaret ederek kitaplarla iç içe bir gün geçirdi. Sevdiği kitaplara ulaşma şansı yakalayan öğrenciler, edebiyat dünyasına dair yeni ufuklar edindi. Öğrenciler aynı zamanda kitap stantlarını gezerek hem okumak istediği kitapları seçti hem de kitap sevgilerini pekiştirdi.

Çantalar Kitapla Doldu

Ilıca Yeniyapan Ortaokulu öğrencilerinden Arif Torun, “Burada çok güzel kitaplar aldık ve güzel şekilde eğlendik. Büyükşehir Belediyesine bize bu imkânı sağladıkları için çok teşekkür ederim” dedi. Fuara ilk defa gelen Mustafa Yılmaz, “Buraya Ilıca’dan geldim ve çok güzel kitaplar aldım. Böyle bir yeri ilk defa görüyorum, burası çok güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

Diğer bir öğrenci Ali Efkan Avcı ise, “Burada çok eğlendik, yeni kitaplar aldım bu sayede derslerime daha fazla odaklanabileceğim. Aldığım kitaplar benim hayal kurmamı daha da zenginleştirebilir. Çok güzel macera kitapları aldım” cümlelerini sarf ederken, Bilal Gündeş, “Macera kitaplarını çok severim, kitapları okurken sanki onların içerisine giriyorum. Bize bu imkanları sunan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Kitap fuarındaki ortamı herkese tavsiye eden öğrencilerinden Elife Özdemir, “Bizi buraya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ederim. Burada macera ve korku kitapları aldım, herkese tavsiye ederim” diye konuştu.