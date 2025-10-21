Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, edebiyat tutkunlarını KAFUM’da buluşturmaya devam ediyor. Şehrin kültürel belleğini tazeleyen fuar, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak kitapla kurulan bağları daha da güçlendiriyor. 22 Ekim Çarşamba günü edebiyat dünyasının dört önemli ismi okurlarla bir araya gelecek.

4 Önemli Yazar Kültürel Şölen Yaşatacak

22 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’da çocuklara yönelik yazdığı tarih kitapları ile tanınan yazar Yiğit Recep Efe, okurları ile bir araya gelecek. Efe, tarihi anlatım gücüyle genç zihinlere ilham verecek. Aynı gün, "Körün Parmak Uçları", "Mara ve Öteki Şiirler" ile "Kağıda Sarılı Rüzgar"ın da aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza atan şair ve yazar Abdurrahim Ali Ural, saat 15.00’da edebiyatseverlerle şiirin derinliklerini söyleşi programında ele alacak. Saat 16.00’da ise çocuk kitap yazarı Melih Tuğtağ, söyleşi salonunda sevenleri ile bir araya gelecek. Günün son programında ise Klinik Psikolog Melih Teber sahne alacak. Çocuklara yönelik kaleme aldığı kitaplarla tanınan teber, hem ebeveynlere hem de çocuklara önemli bilgiler paylaşacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın altıncı gününde gerçekleştirilecek programlara tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.