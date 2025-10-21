Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlerin eğitimine yönelik desteklerini her geçen gün artırıyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanan öğrenciler için ücretsiz kurslar başlatıyor. Şehirde gençlere rehberlik eden Pusula Maraş çatısı altında yürütülecek kurs programı, şehrin 11 ilçesinin tamamında hayata geçirilecek. Öğrencilere sınav hazırlık sürecinde akademik destek sağlamayı hedefleyen proje kapsamında sınava yönelik eğitimler verilecek.

Kayıtlar Çevrimiçi Alınıyor

Ücretsiz LGS hazırlık kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Pusula Maraş mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Ayrıca kayıtlar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/10/21/pusula-maras-lgs-kursu-basvuru-formu internet adresi üzerinden de çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor.Son başvuru tarihi 31 Ekim Cuma.

Eğitimde Eşit Fırsat, Güçlü Gelecek

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı LGS kurslarıyla hem merkezde hem de ilçelerde yaşayan öğrencilerin eşit şartlarda eğitim imkanına ulaşmasını hedefliyor. Uzman eğitmen kadrosu ve güncel müfredatla hazırlanan program, öğrencilerin sınav sürecine sistemli ve planlı bir şekilde hazırlanmasına olanak sağlayacak.