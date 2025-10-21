Şairler Tepesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Görgel, “Seçim öncesi lansman toplantılarında vatandaşlarımıza 114 proje sözü vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada bu projelerin 69’unu başlattık, bir kısmını da tamamladık. Şehrimizde 20 Milyar TL’lik yatırımla altyapı seferberliği başlattık. Şehrimizin ulaşım altyapısına güç katacak dev projelerin yapımı sürüyor. Ulaşımdan altyapıya, spor yatırımlarından yeşil alana tüm alanlarda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla şehrimizin çehresini değiştiriyoruz” dedi.

Programa Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve çok sayıda kurum müdürü katıldı. Toplantıda şehir genelinde yürütülen yatırımlar, güvenlik ve sosyal hizmet çalışmaları detaylı şekilde değerlendirildi.

Şehrin Son Durumu Masaya Yatırıldı

Toplantının açılışında konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, şehirdeki asayiş olaylarına ilişkin son 4 yılın verilerini paylaştı. Trafik kazalarından suç örgütleriyle mücadeleye, uyuşturucu operasyonlarından yaralama olaylarına kadar tüm asayiş tablolarının değerlendirildiğini aktaran Ünlüer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin en öncelikli konuları olduğunu vurguladı.Vali Ünlüer ayrıca, deprem sonrası nüfus durumu, geçici ve kalıcı konaklama çalışmaları, hak sahipliği süreçleri, eğitim ve sağlık yatırımları, gençlik ve spor hizmetleri, ulaştırma ve sanayi yatırımları hakkında da kapsamlı bilgiler paylaştı.

“114 Projenin 69’unu Başlattık”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve geldikleri günden bu yana geçen 18 aylık süreçte önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.Görgel, “Seçim öncesi lansman toplantılarında vatandaşlarımıza 114 proje sözü vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada bu projelerin 69’unu başlattık, bir kısmını da tamamladık. Hizmet kalitemizi artırmak için 144 yeni aracı belediyemize kazandırdık ve her yıl bu sayıyı artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“20 Milyar TL’lik Yatırım ile Altyapı Seferberliği Başlattık”

Başkan Görgel, 6 Şubat depremleri sonrası şehirde en önemli gündem maddelerinden birinin altyapı olduğunu vurguladı. Başkan Görgel, “Depremden sonra bazı bölgelerde sudaki kayıp oranı yüzde 80’e kadar çıktı. Bu durumu tamamen ortadan kaldırmak için 20 Milyar TL’lik altyapı seferberliği başlattık. 2 bin 300 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını yeniliyoruz. Ayrıca 4 atıksu arıtma tesisi ve içmesuyu deposu inşa ediyoruz. Şu anda çalışmalarımız yüzde 35 seviyesinde. Şehrin 174 noktasında eş zamanlı olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaşımda Dev Projeler: Çevre Yolları, Asfalt Tesisleri ve Raylı Sistem

Kahramanmaraş’ın ulaşılabilir bir şehir olması için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Görgel, Güney Çevre Yolu’nun şehrin geleceği açısından en kritik proje olduğunu söyledi.

Başkan Fırat Görgel, “Sümbüllü Kavşağı’nı Batı Çevre Yolu’na bağlayacak projemizin ihalesi yapıldı, çalışmalara başlandı. Karacasu Kavşağı, Sanayi Sitesi’ni Gaziantep Yolu’na bağlayacak kavşak, Kuzey Çevre Yolu, Adana Yolu – Havalimanı Kavşağı, şehrimizin ulaşım ağına güç katacak diğer projeler. 2024 yılında 1 Milyar TL, 2025 yılında da 2 Milyar TL’lik yol yatırımı gerçekleştirdik. 2026 ve 2027’nin ilk yarısında ilçe merkezlerine yoğunlaşacağız” dedi.

Kuzey ilçelerine 800 Milyon TL değerinde asfalt üretim tesisi kazandırdıklarını belirten Görgel, tesisin yakın zamanda üretime geçeceğini söyledi. Ayrıca Elbistan ve Göksun terminallerinin yenilendiğini, Türkoğlu, Andırın ve Afşin otogar projelerinin de ihale aşamasında olduğunu belirtti.

“Kahramanmaraş’ın Çehresini Değiştirecek Yatırımlar”

Başkan Görgel, şehir ekonomisini canlandıracak önemli projelerde de sona yaklaşıldığını aktardı.Görgel, “Toptancılar Sitesi’nde 117 iş yerinin yenilenmesi tamamlanmak üzere. Derepazarı’ndaki esnaflarımızı Piazza yanında oluşturduğumuz yeni çarşıya taşıdık. 230 yeni iş yeri kazandırdık. Kuyumcukent’te güçlendirme devam ediyor, Pazarcık Küçük Sanayi Sitesi tamamlandı, Tomsuklu OSB’de çalışmalar sürüyor. Elbistan Besi OSB’de imar uygulamamız onaylandı, Türkoğlu Gıda OSB’nin plan onayı da bekleniyor” diye konuştu.

Sosyal Destek, Spor Alanları ve Daha Yeşil Kahramanmaraş

Görgel, sosyal belediyecilikte de önemli adımlar attıklarını belirterek, “Bu dönemde toplam 600 Milyon TL’lik sosyal destek sağladık. Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete açtık, kreş projelerimizi tamamladık, yakında yapımına başlayacağız. Kütüphanelerimizi semt kütüphanelerine dönüştürüyoruz. 15 Temmuz Spor Vadisi’nde çalışmalarımız devam ediyor; gençlerimiz burada açık alanda spor yapabilecek. Yeşil ile bütünleşmiş, nitelikli projelerle Kahramanmaraş’a yeni bir yüz kazandırmak istiyoruz” cümlelerini kaydetti. Toplantının sonunda Başkan Görgel, Vali Ünlüer ve kurum müdürleri basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.