Her gün aynı noktada bir araya gelen gönüllüler, Filistin halkına destek olmak ve yaşanan insanlık dramını unutturmamak amacıyla sessiz bir duruş sergiliyor. Sessiz fakat anlamlı bu eylem, kent halkının da ilgisini çekiyor.

Nöbetin 30. gününde gönüllüler, farkındalık oluşturmak amacıyla küçük bir sokak tiyatrosu sahneledi. Tiyatroda savaşın yıkıcı etkileri, sivillerin yaşadığı acılar ve masum insanların dramı sembolik olarak canlandırıldı.

Gösteriyi izleyen vatandaşlar, hem duygusal anlar yaşadı hem de Filistin’de süregelen zulme bir kez daha dikkat çekti.

Katılımcılar, eylemlerinin yalnızca bir protesto değil, aynı zamanda Filistin halkının sesi olma çabası olduğunu belirterek, insanlığın vicdanına seslendiklerini ifade etti.