KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde altyapı güçlendirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda önemli çalışma noktalarından biri de Dulkadiroğlu’na bağlı Genç Osman Mahallesi oldu.

KASKİ koordinesinde yürütülen çalışmalarla mahalleye; 14 bin 260 metre içme suyu hattı, 10 bin 777 metre kanalizasyon hattı ve 663 metre yağmur suyu hattı kazandırılıyor.

Toplamda 122 Milyon TL’lik dev yatırımla gerçekleştirilen proje, bölgenin altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmeyi hedefliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Genç Osman Mahallesi, modern, güvenli ve uzun ömürlü bir altyapı sistemine kavuşacak.

Böylece hem içme suyu temini hem de kanalizasyon ve yağmur suyu yönetimi daha verimli hale getirilecek.KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projeyle birlikte bölge halkının yaşam kalitesinin artırılmasının ve olası altyapı arızalarının önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

“Genç Osman Mahallesi’nde başlattığımız altyapı yenileme çalışmalarıyla bölgeye uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek bir sistem kazandırıyoruz. Şehrimizin her noktasında altyapıyı güçlendirmeye, vatandaşlarımızın yaşam konforunu yükseltmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.