Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Başkan Ateş, yeni dönemde hedeflerinin Cumhuriyet Halk Partisi’ni Kahramanmaraş’ta daha üst seviyelere taşımak olduğunu belirtti:

“Bugün mazbatamızı aldık. Önümüzdeki süreçte partimizi daha üst noktalara taşımak adına tüm hemşehrilerimizle birlikte el ele daha çok çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarısı için gecemizi gündüzümüze katacağız.”

“DAYANIŞMA VE BİRLİK RUHUYLA YOLA DEVAM”

Ünal Ateş, parti içindeki dayanışma ruhunun güçlenerek devam edeceğini vurguladı:

“Bu süreçte sadece bir yönetimin değil, tüm Cumhuriyet Halk Partililerin başarısı için çalışacağız. Her üyemiz, her gönüllümüz bu yürüyüşün bir parçasıdır. Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet’in ve halkın sesi daha güçlü çıkacak.”

“HEDEFİMİZ UMUDU BÜYÜTMEK”

İl Başkanı Ateş açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizim hedefimiz sadece seçim kazanmak değil, halkın umudunu büyütmektir. Emekten, adaletten, eşitlikten yana siyaset anlayışımızı Kahramanmaraş’ın her köşesine taşıyacağız. Tüm yol arkadaşlarımla birlikte bu kenti hak ettiği demokratik ve çağdaş yönetime kavuşturmak için durmadan çalışacağız.”