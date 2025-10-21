Buna göre alım yapılacak pozisyonlar ve bilgileri şu şekilde;

2025 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU

Adaylar, başvurularını 24-28 Kasım tarihleri arasında İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No. 25 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile yapabilecek.

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde [email protected] e-posta adresine mail ile başvuru da yapılabilecek.